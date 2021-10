TVsending

Mens Alta kun spiller for heder og ære, spiller Hødd for å bli dårligst nummer to som kan gi opprykk til OBOS. Lagene spilte 1-1 på Høddvoll i juli etter at Alta lenge ledet 1-0. Målet ble scoret av Omar El Ghaouti.

Kampen spilles på Villaksbanen på Aronnes, men kommentatorene Frank Halvorsen og Øystein Esjeholm er i Radio Altas studio hos Mediehuset Altaposten.

Sendinga starter 13.30, kampstart 14.00.