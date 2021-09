TVsending

Bodø Glimt er best i Norge. Alta IF kan gruglede seg til å møte et superlag i kalasform når de tar imot Glimt i 3. runde i NM-cupen. I kveld kan du høre kampen på Radio Alta og Altaposten.no med Frank Halvorsen og Øystein Esjeholm i studio i SmartDok Arena.

Sendingen starter klokken 17.30 med kampstart klokken 18.00.

Kampen kan sees hos NRK her