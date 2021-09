TVsending

Frank Halvorsen og Øystein Esjeholm, pluss gjester, er som vanlig klare med studio på indre bane.

Alta IF spilte kanskje årsverste da de tapte 4-0 borte for Eidsvold Turn i begynnelsen av august. Nå er det tid for revansje. Skal Alta-guttene ha noen som helst håp om å klatre på tabellen fra dagens 6. plass, da må denne kampen vinnes. De to lagene står likt med 26 poeng på 16 kamper.

Sendestart er klokken 12.00, kampstart er klokken 13.00. Vi minner om at det er mulig å spole i direktesendingen.