Fotballstudio: Brattvåg - Alta IF

Alta IF møter Brattvåg borte lørdag klokka 16.00, Frank Halvorsen og Øystein Esjeholm følger kampen i Radio Alta-studio.

Brattvåg er en vanskelig motstander som på sitt beste er et topplag. Alta-guttene slet i SmartDok Arena da resultatet ble 1-1 etter at Morten Gamst Pedersen scoret Altas mål. Et heldig resultat for hjemmelaget selv om Brattvåg scoret få minutter før slutt. Nå er det tid for returoppgjør.

Brattvåg har spilt bra de siste ukene med flere seire, blant annet mot Hødd, før de i helga gikk på 1-0-tap borte mot nedrykkskandidat Moss. Alta tapte som kjent 3-2 hjemme mot serieleder Kongsvinger.

Vi minner om at det er mulig å spole i direktesendingen.