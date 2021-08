Fotballstudio: Kvik Halden - Alta IF

TVsending

Frank Halvorsen og Øystein Esjeholm har satt seg godt til rette i Radio Altas studioer for å følge Alta IFs bortekamp mot Kvik Halden. Til studio kommer det som, vanlig også gjester.

18. august ledet Kvik Halden 3-1 i Finnmarkshallen, men da Tore Reginiussen entret banen 20 minutter før slutt snudde Alta IF kampen og vant 4-3 etter Tore-scoring tre minutter før slutt. Kvik Halden ligger kun ett poeng bak Alta IF på tabellen og da må Vidar Johnsens mannskap ta minst ett poeng for å holde følge med i kampen om opprykk.

Sendingen starter klokken 15.30, og kampen starter klokken 16.00. Vi minner om at det er mulig å spole i direktesendingen.