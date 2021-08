Fotballstudio: Alta IF - Florø SK

TVsending

Frank Halvorsen og Øystein Esjeholm har rigget seg klar i SmartDok Arena, og kommenterer kampen på Radio Alta og Altaposten.no. Sendingen starer en time før kampstart, altså klokken 13.00, hvor gutta lader opp til kampstart med besøk av gjester i studio.

Kampen i toppen av tabellen tilspisser seg, og Alta IF trenger alle poengene de kan ta for å holde drømmen om avansement fra PostNord-ligaen i live. Florø står med en seier i årets sesong, og ligger med det nederst på tabellen. Lett match for Vidar Johnsens menn?

Vi minner om at det er mulig å spole i direktesendingen.