Fyrer opp direktesendt laksedebatt

TVsending

Frank Halvorsen og Vegard Heggem leder debatten

Debatten vil bli delt inn i to tema, hvor deltakerne etter tur får 2 minutter per tema til å svare på de forhåndsutsendte spørsmålene.

Etter de innledende svarene åpner diskusjonen, som blir ledet av Vegard Heggem fra Norske Lakseelver og Frank Halvorsen fra Altaposten.

Disse møter opp til debatten:

Lars I. Wæhre (Rødt), Bengt R. Strifeldt (FrP), Runar Sjåstad (Ap), Miriam Akkouche (MDG), Trine Noodt (V), Geir A. Iversen (Sp), Vetle Langedahl (H), Amy B. Webber (SV).

Tema 1: Lakseoppdrett

Vil ditt parti stille funksjonskrav til oppdrettsindustrien om at oppdrett av fisk i norske fjorder innen 2030 skal være i rømningssikre anlegg, ingen utslipp av lakselus og med krav til å samle opp avfallsstoffer?

Semi-lukkede sjøbaserte anlegg er et eksempel på hvordan dette kan løses.

Tema 2: Sjølaksefiske

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) vurderer at det med nåværende fiskebestemmelser er betydelig risiko for overbeskatning av små og sårbare laksebestander i Finnmark.

Gitt vurderingene fra VRL, mener du at det er riktig at sjølaksefisket i Finnmark får fortsette i samme omfang som tidligere?

Debatten avsluttes kl 1600.

Vi minner om at det er mulig å spole i direktesendingen.