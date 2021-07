Fotballstudio: Alta IF - Tromsdalen

TVsending

Frank Halvorsen og Øystein Esjeholm er tilbake i Finnmarkshallen for å kommentere onsdagens hjemmekamp mot Tromsdalen.

Alta IF tapte borte sist helg mot Kongsvinger etter en sen 3-2 scoring av hjemmelaget, og er derfor poengsultne når de tar imot Tromsdalen på SmartDok Arena. Tromsdalen har to strake tap bak seg og ligger for øyeblikket på syvende plass på tabellen.

Vår studiosending med spennende gjester starter som normalt en time før kampstart, klokken 14.30, kampstar er klokken 15.30.

Vi minner om at det er mulig å spole i direktesendingen.