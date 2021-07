Fotballstudio: Alta IF - Vålerenga 2

TVsending

Frank Halvorsen og Øystein Esjeholm er på plass med gjester i studio og kamp på direkten når Vålerenga 2 gjester Alta IF i Finnmarkshallen.

I fjor tapte Alta IF svært overraskende 2-1 hjemme for «juniorlaget» til Vålerenga. I dag er det tid for revansje når Vålerenga 2 kommer til Alta.

Mediehuset Altaposten med Radio Alta og altaposten.no sender som vanlig kampen og starter oppvarmingen fra indre bane klokken 15.00. Kampstart er klokken 16.00.

Vi minner om at det er mulig å spole i direktesendingen.