Alta IF - Bærum SK

TVsending

Frank Halvorsen og Øystein Esjeholm er på plass i Finnmarkshallen denne onsdagen for å dekke kampen mellom Alta IF og Bærum SK. Alta IF kommer inn i kampen med to seire og jakter sin tredje strake seier fra sesongstart. Bærum tapte derimot sin forrige kamp mot Kongsvinger, og står med tre poeng på tabellen.

Alta IF har ikke slått Bærum på minst 15 år. Bærum-spøkelse må temmes i kveld hvis Alta-guttene skal henge med i toppkampen i 2. divisjon.

Sendingen starter klokka 16.00, og kampen starter klokka 17.00. Du kan følge kampen på Altaposten.no og Radio Alta.

Vi minner om at det er mulig å spole i direktesendingen.