Direkte: Storstilt sending fra siste runde i CS:GO

TVsending

Det er klart for siste runde, og duket for et rent bunnoppgjør i Counter Strike: Global Offensive, mellom Altaposten Overtime og Samisk videregående skole og reindriftsskole.

Begge lag har null poeng fra sine tidligere matcher, og det betyr at det i dag skal deles ut poeng til i hvert fall ett av lagene!

Kan Altaposten Overtime endelig ta sine første poeng, eller blir tabellnaboene for sterke?

Eneste måten å finne dette ut er å se oppgjøret direkte fra klokken 20:00!

Martin Hovden og Bjørn Martin Lyng er kommentatorer under dagens match, og Kristine Jonas kommer til å gi deg ekslusive bilder fra matchen, samt bilder av spillerne, midt i dramaet. Dette blir uhyre spennende!