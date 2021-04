Se Altaposten Overtime møte Tung Rør AS i Rocketleague

TVsending

Med seier på walkover forrige uke, så er ikke kampen om å unngå bunnplassering tapt i Telialigaen Bedrift.

Det er ikke lengre mulig for Altaposten Overtime å nå sluttspillet i årets sesong, men kan de klatre opp på tabellen?

Denne onsdagen er det trøndelagsbedriften Tung Rør AS som er motstanderen i best-av-seks runder i Rocketleague. Kampen starter klokken 20.00.

Tung Rør AS ligger for tiden på fjerde plass på tabellen med to seire, to tap og en uavgjortkamp.

Altaposten Overtime stiller med følgende lag i kveld:

Even Martinsen, teknisk ansvarlig

Dennis Bjerring, journalist

Kristine Jonas, journalist

Tom-Birger Anundsen, markedsprodusent

Karianne Engelien Anti, innholdsprodusent