Direkte: Markering av den internasjonale kvinnedagen

TVsending

I forbindelse med den internasjonale kvinnedagen ønsker Universitetet i Tromsø, Campus Alta å rette fokus mot utfordringer knyttet til kvinner og ytringsfrihet i Norge.

Vertskap for markeringen er bærekraftspilotene ved:

Annichen Iwarsson og Veronica Ulleland Skotnes

Får stortingspresidenten som hovedtaler på kvinnedagen Kvinnedagen skal markeres på universitetet. Stortingspresidenten som kommer også nordover – om koronaen tillater der.

En ny undersøkelse fra Opinion viser at over halvparten av dagens ungdommer opplever å få negative reaksjoner når de ytrer seg offentlig. Tallene viser at dobbelt så mange jenter, som gutter, opplever at det er høy terskel for å tre inn i samfunnsdebatten. Dette er noe vi ønsker å samtale rundt.

Undersøkelsen ble gjennomført på initiativ fra Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen. Hun blir med som hovedtaler, da dette er sentrale demokratiutfordringer som stortingspresidenten engasjerer seg i. Hun er spesielt opptatt av å stimulere til unges demokratiske deltakelse.

Program:

Kulturinnslag: Elin Kåven

Talere:

1) Tone Wilhelmsen Trøen, Stortingspresidenten

2) Silje Solheim Carlsen, Professor i nordisk litteraturvitenskap

3) Maren Irene Bakkevoll, studentrepresentant og folkevalgt for Ap