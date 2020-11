Studentmøte med Ine Eriksen Søreide

TVsending

Anledningen for møtet er dagens presentasjon av Nordområdemeldingen. Utenriksministeren vil ankomme UiT i Alta klokka 12.55, etter at regjeringens Nordområdemelding er presentert ved et tidligere arrangement hos «Trasti og Trine».

Etter en velkomsthilsen ved viserektor Sveinung Eikeland, blir det et kulturinnslag. Så vil tre studenter fortelle ministeren om seg selv, sine studier i Alta og hva som er viktig for dem. Det er lagt opp til at ministeren skal få vite hvorfor studentene har valgt Alta som studiested, i hvilken grad de har kontakter til lokalt næringsliv og hvordan de selv vurderer Alta med hensyn til idrettstilbud, kulturtilbud og bolyst.

Etter denne presentasjonen vil Kjetil Kristensen fra Alta næringsforening si noen ord om næringsliv i nord, før lederen for Aksis i Alta, Steinar Karlstrøm vil fortelle om Aksis og inkluderende arbeidsliv.