TVsending

Programledere i vårt studio er Frank Halvorsen og Øystein Esjeholm. Med seg i studio har de assistentrener i Alta IF, Andreas Markussen.

Etter forrige ukes hjemmetap mot Skeid er Alta IF avhengig av å vinne alle sine kamper for å ha et håp om kvalik til Obos-ligaen.

Denne lørdagen møter de tøff motstand i tabell-ener Fredrikstad FK på bortebane.

Vi minner om at det er mulig å spole i direktesendingen.