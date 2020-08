Frokostseminar - hvordan handle lokalt for å bidra globalt

TVsending

Bli med å høre Marie Rushfeldt fra Alta kommune snakke om hva vi kan gjøre her lokalt i Alta for å bidra til å nå FNs bærekraftsmål globalt. Her kommer vi innom temaer som hvordan å bidra til å stoppe klimaendringer(mål 13), hvordan vi kan få et mer ansvarlig forbruk(mål 12) og konkrete prosjekter som gjøres her i Alta for å skape en mer bærekraftig hverdag.



Seminaret er kl. 08.15 i lavvoen utenfor hovedinngangen til campus Alta og varer til kl. 09.00. Velkommen til en morgen med et bærekraftig innhold!