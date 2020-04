TVsending

TV Nord fortsetter å sende bingoen direkte på nett for de som måtte ønske å følge den her.

Det er en forsinkelse på opptil ett minutt for spillerne som følger med på sendingen over nett, så vi håper alle spillerne er tålmodige og har forståelse for dette.

Dette fører ikke til at noen kan gå glipp av bingo, men at spillet kan ta litt lengre tid enn normalt.

Vi anbefaler at de som kan følger sendingen på TV Nord.

Har du bingo ringer du TV Nord sitt studio på 784 56 777.