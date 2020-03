TVsending

Siden interessen for TV Nords bingo har økt de siste ukene velger vi å streame kveldens bingo direkte.

Det er en forsinkelse på opptil 45 sekunder for spillerne som følger med på sendingen over nett, så vi håper alle spillerne er tålmodige og har forståelse for dette.

Dette fører ikke til at noen kan gå glipp av bingo, men at spillet kan ta litt lengre tid enn normalt.

Har du bingo ringer du TV Nord sitt studio på 784 56 777.