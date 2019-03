Direkte: Siril forteller om helgas NM-triumf

TVsending

Even Martinsen tar styringa med dagens sending, og får inn et knippe gjester. Siril Pettersen Hammari gjester studio for å ta en prat om fatbike-feberen, selvfølgelig med bakgrunn i helgas triumf under Skaidi Extreme.

Andreas Markussen fra Alta IF kommer også innom for å snakke om kreft-innsamlingsaksjonen, pluss helgas fotballkamp mellom Alta-TUIL - som for ordens skyld streames direkte her på Altaposten.

Til slutt kommer Ismail Omar fra moskeen i Alta i studio for å snakke om den ubehagelige opplevelsen der en eller flere personer klistret opp merker med nynazistiske slagord på moskeen.