TVsending

Martin Hovden har funnet formen og er klar for å levere to timer med trivelig lokalradio. Først ut er nyheter, værmeldinger og konkurranse. Etter det kommer Tom-Egil Olsen i studio for å gi oss dagens reisetips. Mika Hætta, som igår kjørte finale i NRK serien "Sjette Gir", kommer innom for å fortelle om sin deltagelse.