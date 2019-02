Opptak: Det nærmer seg 80-talls fest

TVsending

Programleder Martin Hovden er klar for å gi deg to timer med trivelig lokalradio fra 9 til 11. Dagens sending starter med nyheter, værmeldinger og konkurranse. Deretter får Martin besøk av festklare Kjetil Linnes som arrangerer «Back to the 80s» nå på lørdag. Vi skal høre fra Berit Anne Eira om Sami Siida sin nye tomt i Øvre Alta. I dagens KonspirasjOnsdag-spalte skal Martin og Espen Solli undersøke om samene forsøker å starte sin egen samiske stat i Nord-Norge.