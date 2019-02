TVsending

På tirsdag er det premiere på den nye spalten "Hipster-guiden", hvor Martin og Espen Solli skal introdusere dere for hipsterverdenen og dens innhold. Dagens hipsteressens er selvfølgelig kaffe. Etter en god kopp kommer Trond Anton Andersen innom for å snakke om årets Finnmarksløp. Vi traff også to nybyggere om hørte deres historie om å bygge eget hus.