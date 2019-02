Direkte nå: Martin og Espen blir hipstere

TVsending

I dag skal Martin Hovden introdusere dere for helt nye ting på radioen. Dere skal få deres første møte med den nye spalten "Hipster-guiden" hvor Martin og Espen Solli skal introdusere dere lyttere til hipsterverdenen og dens innhold. I dag, hvilken kaffe er mest hipster? Trond Anton Andersen kommer i studio for å snakke om årets Finnmarksløp. Vi skal få høre fra to nybyggere om deres vei til eget hus. Og som vanlig skal Martin gå gjennom nyhetene, gi dere værmeldingen, holde konkurranse og spille masse god musikk!