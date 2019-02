TVsending

I studio fikk programleder Martin Hovden besøk av leder i Finnmark Natur og Ungdom, Elise Sørensen, som snakket om helgas demonstrasjon mot Nussir. Sportsjournalist Thomas Fredrik Kristensen oppsummerte sporthelga for oss, og Alta IF trener Bryant Lazaro ga oss sine tanker etter Alta IF's to treningskamper i Tromsø.