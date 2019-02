Direkte nå: Går vi mot en ny Alta-sak?

TVsending

Programleder Martin Hovden har overlevd årets manneinfluensa og er klar til å ta for seg morgensendingen nok en gang. I studio får han besøk av leder i Finnmark Natur og Ungdom, Elise Sørensen, som skal snakke om helgas demonstrasjon mot Nussir. Sportsjournalist Thomas Fredrik Kristensen skal oppsummere sporthelga for oss. Og muligens kommer Alta IF trener Bryant Lazaro også innom studio. Det vil også som vanlig være konkurranse, nyheter, værmelding og masse god musikk!