Direkte nå: Runder av uka i toppform

TVsending

Fredagen har ankommet og programleder Even Martinsen er klar til å runde av radiouken med alle dere. Nyheter skal oppsummeres, konkurranser skal holdes og værmeldinger skal meldes. I studio kommer ordfører Monica Nielsen som skal fortelle om samarbeidet mellom Alta Kommune og Politiet. Hilde Søraa kommer innom for å drøfte hvordan Altas skoler kan samkjøre feiringer av markeringsdager som feks Samefolkets Dag. Vi skal også høre fra Conny Graumann som gikk lei av mye plastemballasje og som dermed startet å lage sine egne velværeprodukter. I ukas "Kvinneguiden-spalte" så skal vi ta for oss temaet sjalusi.