Se opptaket: Byttet ut lønningspils med trening

TVsending

I dagens to timer lange sending ga programleder Even Martinsen lytterne god stemning. Nyheter, god musikk, konkurranse og vei- og værmeldinger var først ut, før han fikk gjester i studio.

Frank Halvorsen var innom og snakket om sin nye serie som starter i morgen om Sautso-sonen i Altaelva. Politisk redaktør i Altaposten, Jarle Mjøen, snakket om helseminister Bent Høies besøk i Tromsø og Hammerfest igår. Og vi fikk høre fra Kripos og politiet om deres kampanje for å forebygge at ungdom deler seksualiserte bilder. Hanne Larsen hadde også et opptak med Ole Steinar Østlyngen og hans ansatte i Alta Motorsenter fra da bedriften hans sjekket formen.