Opptak: Superreserven Even loset radiolytterne inn i helga

TVsending

Grunnet uforutsett sykdom hos ukas radiohøvding Martin Hovden stepper alltid smørblide Even Martinsen inn. Superreserven går for ordens skyld til dekket bord, med spennende gjester, opptak og faste innslag ferdig oppsatt fra Hovdens side.

– Klokka 10 kommer Keiino i studio, i anledning at de skal spille under helgas Sami Music Awards. Vi har intervju med Rolf og Rolf Gunnar hos Alta Motor, i anledning deres 50-årsjubileum. Vi skal høre fra Anja Graven i Graveniid. Og i vår faste spalte Kvinneguiden har vi et spennende tema, Ann-Christin og Karianne kommer innom for å gi et kvinnelig perspektiv på hvorvidt det er ok eller ei å date venninnens eks-kjæreste. Vi høres, sier Martinsen.