Direkte nå: Full trøkk i studio

TVsending

I dagens to timer lange radiosending, har Martin Hovden masse spennende på lager til dere. Først ut er nyheter, konkurranse og vær- og veimeldinger. Først ut i studio er den sør-samiske artisten Marja Mortensson som skal spille ikveld under Sami Music Week, hun kommer 09.30. Vi har tatt en prat med Rolf og Rolf Gunnar Pedersen i Alta Motor om deres 50-årsjubileum. I dagens matspalte kommer tidligere leder for kystpartiet Bengt Stabrun Johansen. Masse god musikk får du også!