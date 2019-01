Direkte nå: To timer med fredagskos

TVsending

Programleder Martin Hovden avslutter radiouken med to timer spektakulær lokalradio. Hanne Larsen kommer innom for å snakke om sin avisserie om Altaaksjonen. Vi skal snakke med Nils Martin Frisk om sin nyeste låt "Where the Roses Grow". Lærere og elever ved kokkelinjen på Alta Videregående skole skal fortelle oss om deres forberedelse til YO-Messa. Som alltid har vi også gjort klar spalten "Kvinneguiden" som en ekstra liten fredags-godbit. Nyheter, vær- og trafikkmeldinger og masse god musikk har vi også fått plass til i vår to timer lange sending som går fra 9 til 11.