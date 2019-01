Direkte nå: BUL med nytt, spennende arrangement

TVsending

I dagens to timer lange sending vil programleder Martin Hovden gi deg musikk, nyheter og vær- og veimeldinger. I studio får han besøk av Gjermund Abrahamsen Wiik som skal snakke om perleturer, Thomas Fredrik Kristensen kommer for å snakke om Levi i reisetips-spalten, og Martin Overvik og Rune Stamnes fra BUL Fotball vil annonsere et stort arrangement som skal ta plass i Finnmarkshallen.