Direkte nå: Bannskap og bilkjøring hører sammen

TVsending

I dagens sending får Martin besøk av flere spennende gjester i studio. Klokken 10.00 Mika Hætta kommer for å snakke om sin deltagelse i NRK serien "Sjette gir", hvor hun i går tok seg videre til finalen i serien. Klokken 09.20 kommer sjef for areal i Alta Kommune Halgeir Stridfelt innom for å snakke om gamle Alta sentrum. UP-sjef Geir Martinsen skal snakke med Martin om hovr flink altabværingene er å kjøre bil. Superlytteren Iselin Opdahl skal ha dagens reisetips som tar for seg varmere strøk.

I tillegg til dette, så blir det mye god musikk, nyheter og vær- og veimeldinger.