Direkte nå: Martin setter dagsordenen

TVsending

I to timer vil programleder Martin Hovden gi deg svaret på alt du lurer på. I løpet av sendingen vil han få besøk av Alta IF som skal fortelle om hvor viktig det er å motta 600.000kr i grasrotpenger, Frank Halvorsen kommer innom med sitt mattips, og Hanne Larsen skal en gang for alle avklare hvor mye en bussbillett i Alta koster. I tillegg har vi intervjuet Andreas Dovøy hos Apotek 1 om den pågående medisinmangelen.

Det blir selvfølgelig også en oppsummering av degens viktigste nyhetssaker, konkurranse, vær- og veimeldinger og masse god musikk.