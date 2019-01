Direkte nå: Våkn opp med Martin

TVsending

I ukas første sending skal programleder Martin Hovden gi deg et overblikk over helga som gikk sammen med nyhetsredaktør Tom Skoglund, det blir også en gjennomgang av helgas sportsnyheter med vår sportsjournalist Karl Erik Steffensen. Hanne Larsen har også vært ute å snakket med busspassasjerer og fått reaksjoner på økningen av billettprisene. Det blir også mye musikk, vær- og veimeldinger og andre nyheter i den to timer lange sendingen som går fra 9 til 11.