TVsending

I årets første Radio Alta sending har programleder Martin Hovden valgt å ta sendingen litt på sparket. Ny hjelpetrener for Alta IFs herrelag Andreas Markussen kommer innom, samt at Martin har forberedet seg for dagens konspirasjonsspalte. Forvent også nyheter, vær- og trafikkmeldinger og masse god musikk i sendingen som varer fra klokken 9 til 11.