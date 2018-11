Hør opptaket: Hanne tok for seg millenniumskiftet

TVsending

Programleder Hanne Larsen rundet av temauken med et tilbakeblikk på 2000-tallet. Godt hjulpet av snakkesalige Tom Jonas og Torgeir Ekeland. Maren Rapp fra familievernkontoret var også innom med gode råd til foreldre som har skilt lag og som lurer på hvoran de kan løse julekabalen best for sine barn. Rune Østlyngen hjalp til med å løse I-landsproblem i Kvinneguiden.