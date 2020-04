Se Pål Riises show «Midtlivsriise» her

TVmagasin

Som følge av koronapandemien og de strenge men viktige reglene knyttet til blant annet ansamling av større folkemengder, har Stand Up Finnmark måttet flytte det som er av show den kommende tiden til senere datoer.

– Som liten lokal arrangør merker dessverre også vi denne krisen godt økonomisk. Vi har per idag ingen avlysninger på våre arrangementer, da vi i første omgang heller vil forsøke å finne nye datoer som passer både for oss og artistene. Men enn så lenge betyr ingen lokale arrangementer dessverre heller ingen inntekter for vår lille bedrift, opplyser Agust Jonsson i Stand Up Finnmark.

Tapte billettinntekter rammer hardt, og i jakten etter alternative inntekter har Stand Up Finnmark fått lov av humorist Pål Riise fra Kirkenes til å publisere videoen du ser i vinduet over, tatt opp under Riises show Midtlivsriise på City Scene i Alta.

Altaposten holder artikkelen åpen for alle, og oppfordrer til at pengene du sparer på abonnement (eller mer) går til å støtte Stand Up Finnmark på Vipps: 582455.

– Vi håper at opptaket vil bringe fram latteren hjemme i sofaen. Det vil være mulighet for å Vippse et valgfritt beløp i billett dersom du ønsker det. Men dette er selvsagt helt fullstendig frivillig. Eventuelle «billettinntekter» vil uavkortet gå til drift av Stand Up Finnmark, sier Jonsson.