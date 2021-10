direkte

Idag tidlig la Rådmann Bjørn Atle Hansen frem sitt forslag til budsjett for 2022. Vi skal få inn politisk redaktør Jarle Mjøen for å ta for oss noen av de viktigste punktene. Vi skal også få besøk av trener for BUL's damelag Tomas "Hula" Johannesson for å snakke om kvalifisering til 1. divisjon.