direkte

Koronapandemien har virkelig strupet turistnæringen her i Alta, men nå begynner leder for North Adventure, Henriette Bismo Eilertsen og bli litt optimist igjen. Vi får også besøk av Emil-Andre Taftø Thorstensen i Fpu som gjordet et brakvalg på Alta videregående skole. Vi starter showet med "midtuke-lekene".