Se ungdomskonferansen «ungdom mot ensomhet»

direkte

12. mai mellom klokka 9 og 11 går ungdomskonferansen i Alta, med flere spennende gjester - deriblant ordfører Monica Nielsen, psykolog Karoline Skogmo, artist Eirik Lyng, utekontakten i Alta og en hemmelig «superkjendis». De skal alle snakke om ensomhet, som ifølge arrangøren er et sterkt økende problem blant unge.

– UngData viser at Alta er intet unntak, altfor mange barn og ungdom i vår kommune oppgir at de er mye plaget av ensomhet. Hvorfor er det slik og hva kan vi gjøre med det, spør arrangør Huset, som står for arrangementet sammen med Alta kultursal.

Konferansen er for 6.-10. klasse, men også andre - ikke minst de som jobber med barn og unge - kan ifølge arrangøren ha glede av å følge sendingen.