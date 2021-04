direkte

Norstats nye partimåling viser oppsiktsvekkende gode tall for SP, men vil dette vare. Vi skal diskutere dette politisk redaktør Jarle Mjøen. Vi skal også høre at du nå kan få navnet ditt på Finnmarkshallen når Alta IF har hjemmekamp, og vi skal snakke om lange toalettbesøk i "Kvinneguiden".