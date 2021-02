direkte

En av de raskest voksende sportene i verden er noe som kalles padeltennis. Vi får besøk i studio av to stykker som vil introdusere Finnmarkingene for denne nyskapningen. Vi skal også snakke med Høstprell-sjef Stig Anton Elisassen, han slapp igår et nytt partyband til årets festival. Årets første middagstips er en stor greie: Vi har testet den nye Grandiosaen med potetgull.