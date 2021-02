Hvor er ordførerkjedet?

direkte

I juni 2016 ble ordførerkjedet stjålet fra Rådhuset. Det ble i ettertid en dramatisk biljakt og ingen vet idag hvor dette kjedet tok veien., selv ikke i 2021.

Fant biltyv i badstua 17 timer etter dramatisk politijakt ble biltyven skremt ut fra familien Rasmussens mobile badstue. Politiet: – Ergerlig å vite at vi var så nær.

Etterlyst ba om dusørtips via Facebook-siden til lokalavisa Det stjålne ordførerkjedet fortsatt savnet. Etterlyst på Altapostens Facebook-side: - Ka kan man få i dusør får kjedet??

Vi mimrer litt med politiet for å høre hvor langt de kom, og for å se om noen har tips i saken. Vi skal også treffe Pablo Barragan, en av musikerne som ska spille under Festivalta. Han har nettopp sittet 12 dager i karantene, og det første mennesket han møtte var Bjørn Martin Lyng.