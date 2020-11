direkte

Sesongen er over for Alta IF, og mange lurer nok på hva Morten Gamst Pedersen planlegger fremover. Frank Halvorsen spurte Gamst'en om nettopp dette i går på sin kveldssending.

Vi skal også drikke litt cider fra Qvenbrygg og høre fra en av grunnleggerne av Brødrene Andersen, nemlig Ottar Andersen.