Opptak: Endelig klart for fotballfest!

I helga arrangerer BUL fotballturnering for de minste og i den anledning får radiovert Hanne Larsen besøk i studio av turneringsansvarlig Rune Berger, som vil gi deg alt du trenger å vite om helgas fotballfest. I tillegg kommer direktør for Alta museum for å gi oss et innblikk i den nye hverdagen til museet etter at koronaen har skremt vekk turistene. Og vi skal få høre fra unggutten Tim Pettersen, som har skapt en liten sensasjon på sykkelsetet.