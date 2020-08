direkte

Om kort tid åpner Kom.inn et tilbud for tweens. Altså de mellom 10 og 13 år, mer om det i dagens sending. I neste uke er det på nytt duket for at flere lokale tøffinger skal få prøve seg som stand-up komikere, en av dem kommer i studio idag. Vi skal også snakke med avgående sjef for Offroad-Finnmark, Anders Abrahamsen.