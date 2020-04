direkte

Frisørsalongene åpner idag, noe veldig mange har ventet på, men hva er reglene for en klipp? Vi skal også ringe ernæringsfysiolog Ane Kvammen og snakke litt om aktivitet. Tilslutt kommer sjef for Alta Live, Torgeir Ekeland i studio for å snakke om hvordan det føles å miste hele festivalsommeren.