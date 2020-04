direkte

Påsken er over, og vi skal høre om folk var flinke og tok det med ro, eller om Røde Kors hadde like mye å gjøre som de pleier. Vi skal selvfølgelig også høre fra rådmann Bjørn-Atle Hansen for å få siste nytt. Det blir også sport idag, vi skal snakke om en digital fotballkamp som mange nok er spente på.