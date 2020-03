direkte

Vi følger innspurten i Finnmarksløpets 600 km hvor kjørerne nærmer seg målstreken med stormskritt. Og vi sjekker selvfølgelig med vår egen Aron L. Bræstrup hvordan det går ute på den lange 1200-etappen. I tillegg skal vi høre fra to studenter som fikk en personlig prat med Erna Solberg sist helg, og vi skal høre at fysisk aktivitet er godt for den psykiske helsa.