Opptak: Dette er de 700 som får kjøpe laksekort først

direkte

Det er knyttet stor spenning til hvem som kan sikre seg kremdøgn i Altaelva til sommeren. Frank Halvorsen og Rune Østlyngen har i tradisjon tro klargjort seg til å lese opp de som er trukket ut som de 300 og 700 første kjøperne på årets laksekortsalg.

Fra klokken 11.00 starter gutta å lese opp listene eksklusivt på Radio Alta og denne sendingen kan du følge på alle våre plattformer. DAB, FM, Altaposten.no, nettradioen og TV Nord.

Det anbefales at du følger sendingen på DAB/FM eller på streamen øverst i denne saken, disse plattformene er rustet for stor trafikk, og vi forventer ikke noen problemer der. Har du ikke mulighet til dette, så kan du også selvfølgelig bruke nettradioen vår her: http://lyd.radioalta.no/player.html

Det er forventet stor pågang på nettradioen, så det er mulig at det kan oppstå noen problemer der når hundrevis av lyttere forsøker å spille av sendingen.